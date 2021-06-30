لافروف: تدخل "الناتو" دمر الدولة الليبية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء، إن تدخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" في 2011، دمر الدولة الليبية، مضيفا "من الضروري أن يستعيد الليبيون السيادة على بلادهم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بعد جلسة مباحثات مشتركة بين الوزيرين في منتجع أنطاليا التركي.

وقال لافروف: "يجب استيعاب جميع القوى الليبية في العملية السياسية، بما في ذلك قيادة الجيش الوطني الليبي".

وتابع: "تدخل حلف شمال الأطلسي دمر الدولة الليبية، ومن الضروري أن يستعيد الليبيون السيادة على بلادهم".

وأضاف: "لا نقبل أي تدخل أجنبي في القضايا المتعلقة بمصالح بلادنا".

بدوره، قال وزير خارجية تركيا إن بلاده تجري محادثات مع روسيا وأعضاء آخرين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تمديد عملية توصيل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وذلك قبل نحو عشرة أيام على انتهاء التفويض بالعملية.

وأوضح جاويش أوغلو، إنه ينبغي تمديد أجل التفويض الذي ينتهي في العاشر من يوليو تموز المقبل.

وأضاف أن أنقرة ستواصل العمل مع موسكو للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ودعم وقف إطلاق النار الساري حاليا في شمال البلاد.

وفي 2011، تدخل الناتو بتفويض أممي، في ليبيا، ما أفضى إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وإدخال البلاد في مرحلة طويلة من الفوضى.