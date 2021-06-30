أنسي ساويرس.. قصة أجمل صفقة وأفضل استثمار في حياته

تمتلئ حياة الملياردير المصري أنسي ساويرس، بالأعمال والعقود والتجارة، إلا أنه يرى أن أعظم صفقة حصل عليها هي زواجه من السيدة يسرية لوزة.

وتصدر اسم الملياردير المصري أنسي ساويرس، محركات البحث على شبكة الإنترنت، بعد إعلان نبأ وفاته عن عمر يناهز الـ91 عاما، بعد صراع مع المرض.

قصة زواج أنسي ساويرس

ويحكي ساويرس، عن قصة زواجه فقال إنها:" تمت ببساطة.. لقد كان لي صديق تزوج، وأخذ يحثني على الزواج، فرشح لي ابنة عمه يسرية، وعرضت الأمر على أبي فوافق، وتم الزواج ببساطة.. هذه كانت أجمل صفقة في حياتي كلها".

وبجانب زوجته، يرى ساويرس أن أولاده الثلاثة "نجيب، وناصف، وسميح"، هم أفضل استثمار له في حياته أيضا.

أفضل استثمار

وقال أنسي عن أبنائه في لقاء إعلامي، لقد اهتممت بتعليمهم، وكنت حريصا على تخرجهم في أرقى الجامعات الأجنبية، وهم الآن يقومون بأدوار رائعة في خدمة مصر، وأراهم أفضل استثمار حققته في حياتي.





ومنح أنسي أبنائه الفرصة لاستكمال مسيرة النجاح دون التقيد بنشاط بعينه، ليختار الابن الأكبر نجيب قطاع الاتصالات، ويشق سميح طريقه في قطاع السياحة.

بينما أكمل الصغير ناصف مسيرة والده في التشييد داخل وخارج مصر، وأضاف له الاستثمار بمواد البناء.

من هو أنسي ساويرس؟

وأنسي ساويرس هو المؤسس لواحدة من كبرى عائلات الاقتصاد والأعمال في مصر، يكفي أن أبناءه الثلاثة ضمن قائمة أغنى 10 رجال أعمال في مصر بل وفي المنطقة العربية، وفي ترتيب متقدم، وبالعودة لتاريخ مؤسس عائلة المليارديرات تكتشف قصة كفاح بتفاصيل مثيرة.

الأرض لمن يزرعها

لم يعجب أنسي اختيار والده الدراسة بكلية الزراعة، لإدارة 50 فدانا كونها من عمله بالمحاماة، وذلك لقناعته بعد تجربة عامين أن الأرض لمن يزرعها ويعيش فيها وليس مهندسا زراعيا يشرف عليها.

وأختار أنسي الاستثمار بنشاط المقاولات الذي ارتبط به خلال تجربة بناء والده عمارة بمدينة سوهاج، ويؤسس شركة صغيرة بمحافظة سوهاج، ويفوز بعملية حفر آبار ارتوازية بـ18 مدينة بالصعيد، لتكون أول صفقة في تاريخ إمبراطورية آل ساويرس.

صدمة التأميم

عشق أنسي ساويرس قطاع المقاولات بعدما وجد فيه فرصا استثمارية وربحية جيدة، ونجح في إنشاء شركة كبرى وضم لها شركاء آخرين، وكالعادة ليست كل قصص النجاح تسير بدون "مطبات"، إذ واجه مؤسس عائلة ساويرس عام 1961 قراراً بتأميم شركته ليعود مرة أخرى للمربع صفر.





النجاح في ليبيا

وبعد 5 سنوات من مشاكل وصدمات قرار التأميم، بدأ أنسي رحلة نجاح مرة ثانية من ليبيا التي عاش فيها 12 عاماً بعيداً عن أبنائه لعدم وجود مدارس هناك.

تأسيس أوراسكوم

وأسس هناك شركة مقاولات ضخمة، ولكن حبه لوطنه وبدء عصر الانفتاح دفعه للعودة مرة أخرى، ليواصل مسيرة النجاح داخليا تحت مسمى شركة أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة، التي أصبحت من كبرى شركات المقاولات في مصر.

لم يكتف أنسي ساويرس بنشاط المقاولات بل أضاف لـ"أوراسكوم" ذراعا صناعية.

ووفقا لقائمة فوربس للأثرياء العرب في 2021، كانت عائلة ساويرس هي الرابح الأكبر بين الأثرياء المصريين، بقيادة ناصف ساويرس أغنى ملياردير عربي، الذي ارتفعت ثروته بنحو 3.5 مليار دولار لتصل إلى 8.5 مليار دولار، في حين أضاف شقيقه نجيب 200 مليون دولار لثروته التي باتت تبلغ 3.2 مليار دولار.

وبعد مسيرة عطاء من الخير والاستثمار رحل أنسي ساويرس اليوم عن عالمنا تاركا خلفه إرثا من عطاء في مصر وعدد من دول العالم.