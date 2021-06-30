سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021.. صعود جديد

ارتفع متوسط أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجل متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1465 دينار للشراء، و 1475 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

معدل النمو المتوقع

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، الجمعة، إن "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو".

وأكد على أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.5%.

وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، حتى لا يتم الاعتماد بشكل كامل على النفط.

وأوضح أنه من الضروري وجود سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة.

أسعار الدولار في العراق

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الأربعاء، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1470 دينار، بينما سجل في بورصة محافظة الحارثية نحو 1468.5 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء، نحو 1715.93 دينار للشراء، و 1746.74 دينار للبيع.

اما سعر الجنيه الإسترليني، فسجل أمام الدينار العراقي نحو 1998.83 دينار للشراء، و 2035.05 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي نحو 386.71 دينار للشراء، و 386.83 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي، فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 394.86 دينار للشراء، و394.95 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي نحو 4808.66 دينارا للشراء، و 4822.55 دينار للبيع.