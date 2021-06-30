إيران وسط عاصفة أوروبية.. دعوات للتراجع عن النووي دون تأخير

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، الأربعاء، إلى التراجع عن أنشطتها النووية وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي كاملة ودون تأخير.

وقال السفير أولف سكوج، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إن"الاتفاق النووي الإيراني في مرحلة حرجة وهناك حاجة إلى استعادته بشكل عاجل وتنفيذه بالكامل".

وتابع سكوج، خلال كلمته نيابة عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "قلقون إزاء استمرار إيران في إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وتجاوزها المعدل الذي يحدده الاتفاق النووي".

وأضاف "إيران أقدمت على خطوات تثير مخاوف بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخاصة قرارها تقييد رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية".

ومضى قائلا "على إيران التعاون بشكل كامل وسريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المسائل العالقة الخاصة بالضمانات".

وخاضت إيران مع مجموعة 4+1 في فيينا، 6 جولات من المفاوضات النووية بحضور أمريكي غير مباشر، بهدف التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي لطهران.

وقامت طهران منذ مايو/أيار 2019 بسلسلة انتهاكات للاتفاق النووي، كان أبرزها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كافة العقوبات الأمريكية.