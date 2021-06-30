تراجعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، الأربعاء، إلى مستوى 7600 دينار جزائري(56.33 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 6650 دينار (49.58 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، نحو 5700 دينار (42.50 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4433 دينار (33.05 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3800 دينار (28.33 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، اليوم الأربعاء، 236.355 ألف دينار (1762 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 53.200 ألف دينار ( 396.62 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ويحوم الذهب حول أدنى مستوى في شهرين، الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1757.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 أبريل/نيسان عند 1749.20 دولار أمس الثلاثاء. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1757.80 دولار.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس 7.8% منذ بداية الشهر الجاري، إذ تعرضت لضغوط جراء تحول مفاجئ للبنك المركزي الأمريكي صوب التشديد النقدي.. لكنها مرتفعة 2.9% في الربع الجاري.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة 690 ألف وظيفة هذا الشهر، مقارنة مع 559 ألفا في مايو/أيار بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وقال كريستوفر والر أحد محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه "شديد التفاؤل" بشأن الاقتصاد وإن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في العام القادم.