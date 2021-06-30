بشرى سارة للعاملين في مصر.. مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

قررت الحكومة تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن الثلاث شهور المقبلة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الاضافى، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر المقبل بدءًا من 12 يوليو/ تموز 2021.

وتابع: أنه تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن شهور، يوليو/ تموز، وأغسطس/آب، وسبتمبر/ أيلول من العام المالى الجديد، وذلك حسب بيان اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه.

وأضاف، أنه تم تقسيم الوزارات، والهيئات، والجهات التابعة لها على خمسة أيام، لصرف المرتبات خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلى، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب الوزير المصري، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات "كورونا"، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ومن جانبه قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية المصري، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو/ تموز، وأغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول المقبلين لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها، والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وتابع: وتقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو/ تموز المقبل للعاملين في يوم 12 يوليو/ تموز المقبل، وبدء صرف مرتبات شهر أغسطس/آب المقبل يوم 17 أغسطس/آب المقبل، وبدء صرف مرتبات شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، يوم 21 سبتمبر/أيلول 2021.