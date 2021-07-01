ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الأربعاء، أنه تم تفكيك شبكة إلكترونية عالمية كانت توفر ملاذا آمنا للجرائم السيبرانية. بعد شهور من تدشينه، أصبح تطبيق "المتسوق السري" نموذج التقييم والتطوير المعتمد لدى الإمارات العربية المتحدة. تبوأت دولة الإمارات المركز الخامس عالميا بمؤشر الأمن السيبراني 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. تتمسك شركة أبل بتطبيق آلية العمل الجامعة بين الدوام المنزلي والمكتبي، على عكس رغبة موظفيها الراغبين في استمرار العمل من المنزل. طرحت شركة لينوفو الصينية، اليوم الأربعاء، كاميرات ويب جديدة مناسبة للشاشات من سلسلة L وM، بمزايا تعزز الخصوصية. تخطط شركة أبل لطرح نسخة بقياس أكبر من الجهاز اللوحي-آيباد برو، وفق تقرير متخصص.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. المتسوق السري ونهاية "أخطر شبكة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.