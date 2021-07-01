موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. شركة طيران سعودية جديدة وأمل أوروبا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. يأمل الاتحاد الأوروبي في استئناف السياحة التي جمدت بسبب وباء "كوفيد-19"، مع شهادة صحية للمسافرين سلبية الإصابة بالفيروس، بصور متعددة. تخطط السعودية لإنشاء شركة طيران وطنية ثانية، ضمن استراتيجية جديدة للنقل والخدمات اللوجستية. تستعد حديقة للنمور في جزيرة بوكيت التايلاندية لاستقبال الزائرين الأجانب من جديد هذا الأسبوع. تواصل طيران الإمارات تقديم كل دعم ممكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أضيرت من الجائحة، لدعم أنشطة السفر الجوي.

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