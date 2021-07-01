"اخترنا بشكل مختلف".. مقال مشترك لوزيري الخارجية الإماراتي والإسرائيلي

فصل جديد في الدبلوماسية يستكمل مسار بوصلة السلام والازدهار في الشرق الأوسط، يجسده مقال إماراتي إسرائيلي مشترك.

مقالٌ جديد كتبه وزيرا الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والإسرائيلي يائير لابيد، تحت عنوان" اخترنا بشكل مختلف"، ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" باللغة العبرية، اليوم الخميس.

وإلى نص المقال الذي ترجمته "دوت الخليج الإخبارية" للغة العربية:

توقع العالم أن تحدد اختلافاتنا هويتنا. أحدنا يهودي والآخر مسلم. أحدنا إسرائيلي والآخر عربي. لم تشكلنا هذه الخصائص كبشر فحسب، بل قدمت أيضًا سؤالًا دائمًا: هل الماضي يحدد المستقبل، أم أن مصيرنا في أيدينا؟

هذا الأسبوع، مع أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة وافتتاح سفارة وقنصلية إسرائيليتين في الدولة، لدينا فرصة للتعبير عن الإجابة.

بشكل أساسي، قررت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل القيام بالأمور بشكل مختلف مع توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية في عام 2020. مع إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، شرع بلدانا في تحديد نموذج جديد لمنطقتنا: نموذج محدد بالسعي المشترك لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والازدهار والتعايش لشعوبنا. ينبع تصميمنا على تحقيق الاتفاقيات من إدراكنا أننا نتشارك العديد من نفس الأهداف، لا سيما في التزامنا بتعزيز مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إذا أتيحت لنا الفرصة لخلق عالم يسوده السلام لهم، يجب ألا ندع هذه الفرصة تفوتنا.

من المؤكد أن التحديات التي تواجهنا كبيرة. يأتي السلام الذي اختاره بلدانا على خلفية اندلاع العنف والتطرف في المنطقة، حيث توجد مصالح اقتصادية جادة وديناميكيات دبلوماسية معقدة. يجب أن يتغلب نهجنا الذي يعطي الأولوية للتبادل المفتوح والمشاركة بين الناس، على القوى التي ستحاول تقويضه. ومع ذلك، نحن مقتنعون بقوة اتخاذ القرارات الجريئة التي تضع رفاهية شعوبنا في المقام الأول، ونأمل أن نستمر في إلهام الآخرين في المنطقة لاختيار الطريق نحو السلام.

إن فوائد إقامة سلام دائم واضحة. منذ إقامة العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ازدهر النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي والتعاون السياسي بين بلدينا.

لقد شهدنا وفودًا تجارية رفيعة المستوى تستكشف فرصًا واعدة للتجارة والاستثمار، بما في ذلك في قطاعات الرعاية الصحية والطيران والزراعة والتعليم والاتصالات والطاقة والتكنولوجيا والسياحة.

لقد رأينا بلداننا تتعاون عن كثب في أبحاث اللقاحات وتطويرها حيث أصبحت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل رائدين عالميين في مكافحة جائحة كورونا.

الآن تحتل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل المرتبة الأولى بين الدول التي لديها أعلى معدلات إدارة اللقاحات، وتلتزمان بتبادل المعرفة والخبرة مع الدول الأخرى في الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة كوفيد19.

علاوة على ذلك، يحرص البلدان على مشاركة الموارد مع بعضهما البعض في مجالات مثل التحول الرقمي والمدن الذكية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. سيستفيد الشباب من نمو هذه الصناعات، مما سيعزز الرفاهية الاجتماعية، ويزيد القدرة التنافسية الاقتصادية، ويضمن أن بلداننا مستعدة للمستقبل.

كجزء من الاتفاقات، أعلنت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل أيضًا عن صندوق إبراهيم. من خلال هذا الصندوق، ستقوم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتجنيد أكثر من 3 مليارات دولار في مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه. بدورها، ستوفر المبادرة فرصة غير مسبوقة لشعوب المنطقة.

الآن، بدأ اثنان من أكثر المجتمعات ديناميكية وتقدمًا في العالم في إنشاء محرك مترابط وقوي للتقدم والفرص، ليس فقط للإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ولكن أيضًا للمنطقة بأكملها.

نتشارك هذه الرؤية ونعتز بها. يسعى شعبا الإمارات وإسرائيل للعيش في عالم يسوده السلام. من أجل تحقيق هذه الرؤية، يجب أن نعمل بجد لخلق فرص للمشاركة وتشجيع الآخرين على الانضمام إلى هذه الجهود. لا يمكن تعزيز هذا المسعى إلا من خلال التعاون متعدد الأطراف بين البلدان المستثمرة بالمثل في اختيار التعاون على المواجهة.

في حين أن اتفاقيات إبراهيم كانت الأولى من نوعها في منطقتنا، إلا أنها تمثل مستقبلاً نعتقد أنه يجب أن يصبح أكثر شيوعًا: مستقبل يتم فيه تنحية الخلافات جانبًا لصالح الحوار. مع نمو الزخم، يتم تذكيرنا بأن القرارات الأكثر تأثيرًا في بعض الأحيان هي تلك التي يعتقد أنها صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

كلانا يريد أن يعيش في عالم يكون فيه السلام ممكنًا. نحن بحاجة إلى العمل الجاد مع شعوبنا ومع بعضنا البعض. من أجل تحقيق حلول دائمة ومستدامة للقضايا التي تواجهها منطقتنا، سنواصل دعم روح السلام في جميع الجهود المبذولة لتشكيل عالم أفضل لأطفالنا. السلام ليس اتفاقية توقعها - إنه أسلوب حياة. الاحتفالات التي عقدناها هذا الأسبوع ليست نهاية الطريق. هي مجرد البداية.

بفعلنا ذلك - في اتخاذ القرار بشكل مختلف - نختار السلام.