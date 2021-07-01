"انتهكت حقوقه".. حكم قضائي يمهد للأفراح عن معارض تركي

اعتبرت أعلى محكمة في تركيا، أن حقوق نائب سابق من المعارضة يقبع في السجن، انتهكت من قبل السلطات، في قرار يمكن أن يمهد للإفراج عنه.

أوقف فاروق جرجرلي أوغلو وهو من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وسجن في أبريل/ نيسان بعدما جرد من منصبه كنائب في سياق إدانته بتهمة "دعاية إرهابية".



احتجاجا على تجريده من منصبه كنائب، رفض جرجرلي أوغلو، أيام مغادرة البرلمان عدة أيام، حيث كان يأكل وينام في المكان حتى طرده بالقوة.

واعتبرت المحكمة الدستورية، الخميس في قرار بأن حقوقه بالقيام بأنشطة سياسية وحرياته الفردية قد "انتهكت" على ما ذكرت عدة وسائل إعلام تركية ونجله.

وقال نجل النائب السابق صالح جرجرلي أوغلو على "تويتر" إن "المحكمة الدستورية أقرت بانتهاك حقوق والدي.. سيتم الإفراج عن والدي!".

يفترض أن يمهد قرار المحكمة الدستورية في الأحوال العادية إلى الإفراج عن المعارض، لكن حصل في السابق أن محكمة تركية تحدت المحكمة العليا ولم تتبع قرارها.

ورفض المعارض البالغ من العمر 55 عاما، والمعروف بنضاله في سبيل حقوق الإنسان، تهم "الدعاية الإرهابية" الموجهة إليه.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتظام حزب الشعوب الديموقراطي بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا داميا في تركيا وتصنفه أنقرة مجموعة "إرهابية".

منذ 2016، اعتقل مئات النواب والناشطين من حزب الشعوب الديموقراطي، لكن يبدو أن القمع تجاوز عتبة جديدة في الأشهر الماضية.