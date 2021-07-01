سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 1 يوليو 2021

تراجع متوسط أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجل متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1450 دينار للشراء، و 1469 دينار للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

معدل النمو المتوقع

وقال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، الجمعة، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن "تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو".

وأكد على أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.5%.

وأشار إلى أن العراق يحتاج إلى خفض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، حتى لا يتم الاعتماد بشكل كامل على النفط.

وأوضح أنه من الضروري وجود سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف، وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة.

أسعار الدولار في العراق

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الخميس، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1470.5 دينار، وهو نفس متوسط السعر المسجل في بورصة محافظة الحارثية.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس، إلى نحو 1743.47 دينار للشراء، و 1745.25 دينار للبيع.

اما سعر الجنيه الإسترليني، فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2024.35 دينار للشراء، و 2027.77 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 391.37 دينار للشراء، و 3916.37 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، فزاد إلى نحو 399.62 دينار للشراء، و400.05 دينار للبيع.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4870.50 دينارا للشراء، و 4880.72 دينار للبيع.