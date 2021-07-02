بعد اتهام مقرب له.. ترامب يهاجم القضاء الأمريكي

رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن التهم بارتكاب جنح ضريبية التي وجهت لمنظمته ومديرها المالي، تأتي بدوافع سياسية.
واتهم الرئيس الأمريكي السابق المدعين العامين في نيويورك بإحداث "انقسامات في البلاد"، مؤكدا أن "حملة المطاردة التي يشنها الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون تتواصل مع تولي نيويورك المهمة الآن" ما "يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد".
ووجه المدعي العام في نيويورك إلى "لألن وايسلبرغ" المسؤول المالي لمؤسسة الرئيس الأمريكي "جنح ضريبية".
ومع أنه لا يُتوقع في هذه المرحلة توجيه الاتهام لترامب أو أي من أفراد عائلاته، إلا أن اتهامات جنائية للمنظمة من شأنه أن يسدد ضربة قوية للرئيس السابق الجمهوري الذي ألمح إلى رغبته في خوض معركة الانتخابات الرئاسية مجددا في 2024.
ومن المتوقع أن توجه لوايسلبرغ الذي يُعد حافظ أسرار الشركة، اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بامتيازات عينية حصل عليها بصفته مديرا ماليا ولم يصرح بها للسلطات الضريبية.
ومنظمة ترامب شركة قابضة عائلية تمتلك عددا من نوادي الغولف وفنادق وعقارات فخمة.
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