موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. ثورة رينو وعرض تسلا المميز

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تعتزم شركة رينو الفرنسية للسيارات، طرح 10 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2025 في مؤشر على تجاوزها لأزمة إبعاد رئيسها السابق كارلوس غصن.

أعلنت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، اعتزامها توفير خدمة الشحن السريع لسياراتها الكهربائية مجانا، بشروط.

تعتزم "جنرال موتورز" تعزيز استثماراتها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، لتحقيق هدف طموح برفع معدل مبيعات سياراتها بهذه الفئة.

أزاحت فولكسفاجن الستار رسميا عن نسخة تحديث منتصف الجيل لعام 2021 من طراز فولكسفاجن بولو GTI.

في تاريخ صناعة السيارات عانت بعض الموديلات الكلاسيكية والحديثة من الحظ السيئ، بإلغاء طرحها للأسواق في اللحظات الأخيرة.

قدمت هوندا اليابانية عبر تاريخها مجموعة استثنائية من السيارات عالية الأداء، بمحركات ذات قوة حصانية خارقة.

طرحت شركة بورش الألمانية للمركبات الفاخرة، دراجتين جديدتين في الأسواق، ووصل سعر إحداهما إلى نحو 10 آلاف يورو.

عبر تاريخ صناعة السينما بهوليوود ظهرت المئات من السيارات التي شاركت في مشاهد المطاردات والسباقات بأفلام في إطار من المغامرة.

بسبب لوائح الانبعاثات الضارة، أصبح طراز جييب رانجلر المزود ببابين فقط، من ضمن الموديلات المحظور تداولها بقارة أوروبا.