قصف إسرائيلي يستهدف موقعا لتصنيع الأسلحة في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الجمعة، شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على قطاع غزة.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، "استهدفنا موقعا لتصنيع الأسلحة في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع صوب الأراضي الإسرائيلية".



وأضاف في بيان له "الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على المحاولات الإرهابية من قطاع غزة".

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الثالثة في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يوما من القتال في مايو/آيار الماضي.

وفي منتصف الشهر الماضي، قصفت الطائرات الإسرائيلية، 3 مواقع لحماس في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.