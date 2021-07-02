السعودية تدعو الأطراف اليمنية لاستكمال بنود اتفاق الرياض

دعت السعودية، الجمعة، إلى ضرورة استكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض من أجل توحيد الصف لمختلف أطياف الشعب والتوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

وأكدت المملكة العربية السعودية، أنه تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.



وأوضحت أنه تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد.

وأضافت المملكة العربية السعودية بأن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى، كما تجدد المملكة التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكانت المملكة العربية السعودية أنجزت إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي وتم التوقيع على الإتفاق في 5 نوفمبر 2019 .

ونص الإتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وشمل الإتفاق ترتيبات عسكرية وأمنية واقتصادية ونزع فتيل التوتر بين الطرفين وتطبيع الحياه العامة في المناطق المحررة .