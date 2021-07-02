حمدوك يشيد بـ"إزالة التمكين" واللجنة تستعرض جهودها

كثفت لجنة "إزالة التمكين" في السودان من أعمالها خلال الأيام الماضية، حيث تم توقيف ما يقرب من 200 من فلول نظام الإخوان يخططون للفوضى.

كما تم ضبط أكثر من 100 بطاقة صراف آلي بحوزة فلول النظام الإخواني السابق لتمويل أعمال تخريب خلال مواكب مقررة بذكرى انقلاب التنظيم قبل 3 عقود.



وقرر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك زيارة اللجنة لدعمها ومساندتها في كشف كل المخططات وإعادة أموال الشعب المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وأشاد عضو السيادي السوداني محمد الفكي بالدور المهم للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال في المحافظة على مقدرات الشعب السوداني وحماية مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول.

جاء ذلك خلال استقبال عضو السيادي والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد محمد الفكي، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، خلال زيارته مساء الخميس اللجنة، بمقرها بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم.

وحث الفكي أعضاء اللجنة لمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة لإنجاز المهام الكبيرة التي تنتظرها.

ووصف عضو السيادي زيارة رئيس الوزراء لمقر اللجنة واجتماعه بمقررتيها واعضائها، بالتاريخية.

من جانبه أكد حمدوك في تصريحات صحفية، دعمة للجنة من أجل القيام بدورها وأداء مهامها، في تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.

مشيرا إلى أن زيارته للجنة تأتي من أجل تحيتها ودعمها لإنجاز واجباتها؛ وأوضح رئيس الوزراء أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، تعتبر قرارات قاسية.

وتابع قائلا لكنها ضرورية لإصلاح الاقتصاد وإزالة تشوهاته، ودعل كل المكونات للجلوس والتفكير حول تلافي آثارها على المواطن.

وجدد حمدوك، استعداده لاتخاذ اي قرار من أجل خدمة ومصلحة المواطن، مضيفا أنه لا يحمل اي أجندة خاصة لتحقيق مكاسب سياسية، وإنما تمثل مصلحة المواطن همه الأول.

وأعلن أن بداية هذا الشهر ستشهد تدفق موارد كبيرة للبلاد سيتم استثمارها في توظيف الشباب، وعبر حمدوك عن سعادته بالتفاف أعداد كبيرة من الشباب، حول لجنة إزالة التمكين، لافتا إلى أن حماية الثورة ومكتسباتها تقع على عاتق الشباب الذي انجزها.



في اتجاه آخر أشاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بدور الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال موكب الأربعاء الماضي.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه كل من وزير الداخلية الفريق اول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم، ونائبه الفريق الصادق علي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة زين العابدين عثمان، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ حمزة بلول.





وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشرطة أثبتت في ذكري 30 يونيو/حزيران جدارة ومهنية عالية في التعامل مع المتظاهرين وتعاملت بكل احترافية.

وأعرب حمدوك في تصريحات صحفية عن تمنياته لأفراد الشرطة الذين تعرضوا للإصابة بعاجل الشفاء، مُشدِّداً على اهتمام الحكومة بدعم الشرطة وأفرادها.

من جانبه أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء أنه تم التعامل مع المخطط الذي كان يهدف لتفتيت الشرطة وزرع الفتنة داخلها.

مؤكداً التزام الحكومة بالاستجابة لكل مطالب الشرطة والعمل على تطويرها وتقوية أدائها.

بدوره عبر وزير الداخلية عن شكره لرئيس الوزراء على الدعم والمقابلة التي ترفع الروح المعنوية لقوات الشرطة.

وتعهد وزير الداخلية بالعمل على تطوير الشرطة بالتعاون مع مجلس الوزراء مجدداً شكره لرئيس الوزراء باسم قوات الشرطة وأفرادها على ثقته.