أمريكا تحذر من سباق التسلح: ترسانة الصين النووية تثير القلق

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن تعزيز الصين لقدراتها النووية سريعا أمر مثير للقلق ودعت بكين للتواصل معها لاتخاذ إجراءات عملية للحد سباقات التسلح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية دورية إنه بات من الصعب على الصين إخفاء تعزيز قدراتها ويبدو أنها انحرفت عن الاستراتيجية النووية القائمة منذ عقود على الحد الأدنى من الردع.
كان برايس يرد على سؤال عن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست قال إن الصين بدأت في بناء أكثر من 100 صومعة صواريخ جديدة في منطقة صحراوية في الجزء الغربي من البلاد.
وقال برايس "تشير هذه التقارير والتطورات الأخرى إلى أن الترسانة النووية لجمهورية الصين الشعبية ستنمو بسرعة أكبر وإلى مستوى أعلى مما كان متوقعا في السابق".
وأضاف "هذا مثير للقلق ويثير تساؤلات حول نية جمهورية الصين الشعبية. وبالنسبة لنا، فإنه يعزز أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحد من المخاطر النووية".
وأردف قائلا "نشجع بكين على التواصل معنا بشأن إجراءات عملية للحد من مخاطر سباقات التسلح المزعزعة للاستقرار".
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