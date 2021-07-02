رسائل واشنطن الإيجابية لبيونج يانج تتواصل.. "مستعدون للحوار"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، استعدادها التام للتعامل مع كوريا الشمالية، وتنتظر ردود أفعال بناءة من بيونج يانج تجاه ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان.



وأشار المتحدث في إفادة صحفية إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم التقى مسؤولين كوريين جنوبيين أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية في نهاية يونيو/حزيران الماضي، قائلا المبعوث الأمريكي أكد أن واشنطن تكون مستعدة لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ في أي وقت وفي أي مكان بلا شروط مسبقة.

وقال برايس إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الحوار هو أفضل طريقة للمضي قدما في نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أن "نحن نعتقد أنه من خلال المشاركة العملية والواضحة مع حلفائنا وشركائنا ومع كوريا الشمالية، يمكننا تحقيق تقدم لتحقيق هدفنا، ونركز عليه وهو في نهاية المطاف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.



وكان المبعوث سونغ كيم دعا إلى إجراء محادثات مع الشمال "في أي وقت وأي مكان بلا شروط مسبقة"، ولكن بيونغ يانغ رفضت العرض رفضا قاطعا، وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون-غوون إن بلاده لا تنظر حتى في احتمالية إجراء أي تواصل مع الولايات المتحدة.