سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، في مستهل تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.629 جنيه للشراء، و 15.727 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 16 بنكا منها، التجاري الدولي، والقاهرة، والعقاري المصري العربي، وبنك HSBC، وكريدي أجريكول، والاستثمار العربي، الكويت الوطني، والعربي الأفريقي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وبدأ أصحاب المعاشات في مصر، الخميس، صرف معاشات شهر يوليو/ تموز الجاري، بزيادة 13%.

وتأتي هذه الزيادة ضمن قرارات اتخذتها الحكومة لرفع المرتبات والمعاشات في بداية السنة المالية الجديدة، التي توافق بدايتها اليوم 1 يوليو/ تموز.

وأقر قانون التأمينات الصادر في يناير/كانون الثاني 2020، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدلات التضخم خلال العام.

ويبلغ الحد الأدنى للزيادة 130 جنيهًا، للذي يحصل على الحد الأدنى للمعاش، وتستمر هذه الزيادة في الارتفاع لتصل إلى 1053 جنيهًا، وهو الحد الأقصى للزيادة المقررة، لمن يحصلون على معاش شهري 8 آلاف جنيه فما فوق.

وتصرف هذه الزيادات لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنه، وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة في المعاشات 31 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية المصري.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

بينما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي،، ثابتا عن نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.78 جنيه للشراء،وهي نفس أسعار الأمس.