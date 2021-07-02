ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، مع زيادة الأصفر عالميا وتعاظم جاذبيته بفعل مخاوف انتشار سلالة دلتا من كورونا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن إلى 40.55 دينار (57.9 دولار)، مقابل 40.54 دينار (57.17 دولار)، أمس.



كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 35.48 دينار (50.05 دولار)، مقابل 35.47 دينار (50.03 دولار)، الخميس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن إلى 30.41 دينار (42.90 دولار)، مقابل 30.40 دينار (42.88 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.65 دينار (33.36 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 20.27 دينار (28.60 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن إلى نحو 1261 دينارا (1779 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 283.85 دينار (400.36 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب 0.1 % منذ بداية الأسبوع.

وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1778 دولارا.

وقالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي فيكس "انتشار سلاسة دلتا يدعم الذهب إذ أنه قد يرجئ تعافي الاقتصاد...(لكن) التوقعات في الأمد المتوسط تظل تميل إلى الانخفاض... بسبب أننا محاطون ببدء دورة تقليص".

وتسببت سلالة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا في تراجع دول في آسيا وأوروبا عن خطط إعادة الفتح، بينما قال البيت الأبيض إنه سيرسل فرقا خاصة للبؤر الساخنة في أنحاء البلاد لمكافحة العدوى.

والتركيز الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والتي من المرجح أن تظهر زيادة 690 ألف وظيفة الشهر الماضي وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقالت يانج إن زيادة بواقع مليون أو أكثر في التقرير قد تسرع تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز وخطط زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات عدد العاملين في القطاع الخاص الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الصادرة هذا الأسبوع أن سوق العمل يكتسب سرعة في ظل إعادة فتح الاقتصاد بالكامل.

ويستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.