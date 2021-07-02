مقتل 23 من قوات الأمن وموالين لها في هجمات لطالبان شمال أفغانستان

قتل 23 شخصا، بينهم أفراد من قوات الأمن وعناصر مواليه لها في هجمات شنتها حركة طالبان في إقليمي بدخشان وبجلان شمال أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصادر، لم تفصح عن هويتها، أن 23 شخصا، بينهم أفراد من قوات الأمن وعناصر من قوى الانتفاضة العامة (مدنيون مسلحون) قتلوا وأصيب 5 آخرون في تلك الهجمات.

وقوى الانتفاضة العامة هي مليشيات شعبية تشكلت في البلاد لوقف تمدد طالبان، بدعم من الحكومة لتعويض انسحاب قوات التحالف الدولي.



وقالت المصادر إن بعض الآليات والأسلحة العسكرية سقطت في يد طالبان، فيما حمل الآلاف السلاح في مقاطعات مختلفة للقتال ضد طالبان وسط تصاعد هجمات الجماعة.

وحققت طالبان سلسلة من المكاسب في أنحاء أفغانستان مؤخرا.

ومنذ بدء الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان في الأول من مايو/أيار الماضي، انتزعت طالبان السيطرة على 15 منطقة، على الأقل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيتم استكمال انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمر/أيلول المقبل.

كما أعلن حلف الناتو سحب قواته المشاركة في مهمة "الدعم الحازم" في البلاد بحلول نفس الموعد.

وانسحبت، الجمعة، القوات الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي من قاعدة باجرام الجوية الأفغانية في مؤشر إلى إنجاز انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان قريبا.

ورحبت حركة طالبان بانسحاب القوات الدولية من قاعدة باجرام الجوية الأفغانية، معلقة بالقول إنه يمهد الطريق لمستقبل أفغانستان.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة فرانس برس: "سيمهد انسحابها الكامل من أفغانستان الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم فيما بينهم".

وأعلن مسؤول أمريكي، الجمعة، أن جميع القوات التابعة لواشنطن وتلك التابعة حلف شمال الأطلسي غادرت قاعدة باجرام الجوية الأفغانية.

وقال المسؤول المتخصص في مجال الدفاع، طلب عدم الكشف عن اسمه: "كل قوات التحالف غادرت باجرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول".