أزمات لبنان تحرق "الخبز".. ارتفاع سادس والرابطة فوق 4000 ليرة

رفعت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الجمعة، سعر الخبز المدعم من الحكومة، للمرة السادسة خلال عام، رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه "استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، واستنادا للدراسة التي أعدتها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً لتوقف "مصرف لبنان" عن دعم السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون.

وحدد البيان سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، وتم تسعير ربطة الخبز من الفرن إلى المستهلك، بحيث تكون ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 876 جراما بسعر 3750 ليرة لبنانية كحد أقصى.

وجاء سعر ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 جراما بسعر 2500 ليرة لبنانية كحد أقصى، ومن المتجر إلى المستهلك جاء سعر ربطة الخبز حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 876 جرام بسعر 4000 ليرة لبنانية كحد أقصى.

وعن سعر ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 جراما جاء بقيمة 2750 ليرة كحد أقصى.

يذكر أنه منذ بدء الأزمة في خريف عام 2019، وهي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850 بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في الشهر الماضي بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

ويعاني لبنان من نقص حاد خصوصا في البنزين ويشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة والفقر.

ولا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول لبنان على دعم مالي.