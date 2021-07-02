قبل أن تسافر.. 4 أشياء لن تخبرك عنها الفنادق

مع عودة السياحة تدريجيا عقب عزلة كورونا التي استمرت لأكثر من 15 شهرا، هناك 4 أشياء عليك معرفتها لن تخبرك إدارة الفندق بها.

فعندما تسافر يكون الفندق بمثابة بيتك الذي تعيش فيه، لكن غالبية الفنادق، وحتى الفاخرة منها، ليست بمستوى نظافة ولا سلامة بيتك.



السؤال الأهم هنا لكن ما هي معايير النظافة؟ وما الذي ينبغي عليك تجنبه عند إقامتك بأحد الفنادق؟، إجابات تلك الأسئلة أجمعت عليها مواقع كثيرة متخصصة في السفر.

وهناك أشياء داخل الفندق، بداية من "دوت الخليج السحرية" لباب الغرفة "وهي ثقب في باب الغرفة مزود بعدسة مكبرة للتعرف على من يطرق الباب"، إلى أنواع الحشرات التي تعلق في الفراش، وأشياء أخرى مصدر تلوث في غرفة الفندق، لا تخبرك عنها الفنادق.

دوت الخليج السحرية يمكن أن تكون كاميرا للتجسس

وينصح خبراء بفحص دوت الخليج السحرية في باب غرفة الفندق، وإذا لاحظت أنها تالفة أو تم التلاعب بها، فاطلب الانتقال إلى غرفة أخرى فورا.

فالعين السحرية يجب أن تكون شفافة ونظيفة، وأن تمكنك من الرؤيا بوضوح، وإذا كانت غير صالحة بأي شكل من الأشكال، فهي غير آمنة، وربما تكون كاميرا صغيرة مثبتة في باب غرفتك بشكل عكسي يسمح لمن هو خارج الغرفة بأن يسترق النظر إلى داخلها.





كما ينصح بوضع ورقة فوق دوت الخليج السحرية للمحافظة على سلامتهم، وإزالتها عند الحاجة. ويضيف جونز أنه إذا سمعت طرقا على الباب ونظرت من دوت الخليج السحرية ولم تر أحداً، فلا تفتح باب غرفتك، واتصل على الفور بموظف الاستقبال.

تجنب الغلاية الكهربائية

إذا كنت معتادا على أن تبدأ يومك بتناول فنجان من القهوة، فغض الطرف عن جهاز صنع القهوة أو الغلاية الكهربية في غرفتك، واذهب إلى أحد المقاهي القريبة لتناول قهوتك أو مشروبك الساخن.





فجهاز صنع القهوة، قد يبدو نظيفا في الظاهر، لكن لا أحد يعلم كيف كان يستخدمه النزيل السابق في الغرفة، فكر في أشياء مثل أعقاب السجائر، الأقلام، أو ربما التقيؤ.

الأكواب الزجاجية الموضوعة على الحوض في دورة المياة هي مثار شبهة أيضا، فهي ليست نظيفة كما يبدو لك من مظهرها، فكل ما يفعله عمال النظافة في الفندق هو مسحها أو غسلها بماء عادي، ويفضل أن يغسل النزلاء هذه الأكواب جيدا بالماء والصابون قبل استعمالها للتأكد من نظافتها.

أفضل مكان لوضع الأمتعة

لن تصدق أبدا إن أفضل مكان تبدأ فيه بفتح حقيبة ملابسك هو أرضية المرحاض، وذلك بعد التأكد من نظافتها، وليس الحامل الخشبي المعتاد المخصص لوضع الأمتعة، والسبب هو أن بق الفراش يحب الخشب، وبالتالي يمكن أن يتسلل إلى ثيابك عن طريق ذلك الحامل الخشبي.





أما الحامل المعدني فهو خيار لا باس به، حيث من المستبعد أن تقتات حشرات الفراش على المعادن.

أكثر الأشياء تلوثا في غرفة الفندق

إنه الشيء الذي يمسك به كل نزلاء الفنادق، وهو ما يعني أنه أكثر الأشياء تلوثا في الغرفة، إنه جهاز التحكم عن بعد "الريموت كنترول" الخاص بالتلفاز، وعلى الأرجح أنه لا يهتم العمال بتنظيفه.





وأفادت دراسة عن جامعة هيوستن، بأن أجهزة الريموت كنترول ملوثة بنفس درجة دورات المياه، وكذلك زر مصباح الإنارة الجانبية الذي يستعمله معظم النزلاء بلا مبالاة، فقبل استخدام أحد هذه الأشياء، ربما تحتاج إلى مسحه بفوطة مضادة للبكتيريا، أو رشه برذاذ معقم.

عليك أن تستمتع

لحسن الحظ أنه برغم حشرات الفراش، وأجهزة الريموت الملوثة، والعين السحرية المعكوسة، إلا أن هناك وعياً متزايداً لدى الجمهور بمعايير السلامة في الفنادق، خاصة بعد جائحة كورونا.

ولمن يرغب في نظافة فندقية عالية، فما عليه إلا أن يحضر معه فوط أو مواد رش مضادة للبكتيريا، أما إذا رغبت في مزيد من التأكد من نظافة غرفتك، فيمكنك أن تشتري كاشفاً للبكتيريا لفحص الأشياء الموجودة بالغرفة مثل الأغطية والهواتف الأرضية.