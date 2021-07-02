قتيل و3 مصابين في تفجير جنوبي الصومال

قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون في تفجير عبوة ناسفة في قرية أودينلي بمحافظة باي جنوبي الصومال.

وبحسب الإذاعة الصومالية الرسمية، وقع التفجير في قرية أودينلي الواقعة على بعد 28 كيلومترا شمال بيدوا عاصمة محافظة باي جنوبي البلاد.



وانفجرت العبوة الناسفة في سوق مزدحم في أودينلي، وفق الإذاعة.

وقالت الإذاعة الرسمية "قتل شخص وأصيب ثلاثة اخرون في التفجير".

وتجري القوات الحكومية مزيدا من التحقيقات في المنطقة التي وقع فيها التفجير، بحثا عن المشتبه بهم.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادث، لكن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تنفذ على فترات قصيرة، هجمات دموية ضد أهداف أمنية ومدنية في الصومال.