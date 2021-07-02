أردوغان يتمسك بتدخلاته الخارجية كاشفا علاقة بلاده بقطر

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكاته للقانون الدولي، معلنا تمسكه بتواجد قواته و"مرتزقته" بعدة دول.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان، الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وقال الرئيس التركي، في كلمة له، الجمعة، إن "بلاده موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق البحر المتوسط وسوف تواصل وجودها".

وأفصح أردوغان صراحة عن أطماعه في غاز شرق المتوسط، بتأكيد على أن "تركيا ستقوم بأعمال التنقيب في كل البحار ولا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص".

ورغم التضييق على كل الأحزاب زعم أردوغان أن "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في يونيو/حزيران 2023".

وبشأن مصنع الدبابات أكد أن "ملكية المصنع عائدة لوزارة الدفاع وستبقى للدولة، وأن قطر شريك في تمويله بنسبة 49%".

وأفاد بأن "كل من يدعي بيع مصنع جنازير الدبابات ولا سيما للأجانب فهو كاذب".

وأشار إلى أن "قبول تركيا طلابا قطريين في كليات الطب دون امتحان دخول، غير صحيح".