طلاق معالي الوزير بعد 20 سنة زواج: سنظل أصدقاء

يستعد مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني وأحد أبرز الوزراء في حكومة بوريس جونسون، للطلاق من زوجته بعد زواج دام 20 عاما.

وقال متحدث باسم الوزير البريطاني، الجمعة إن جوف (من مواليد أغسطس 1967) انفصل عن زوجته سارة فاين (من مواليد أبريل 1967)، وإنهما يستعدان للطلاق.



وقال المتحدث، وهو صحفي مشهور "إنه انفصال ودي تماما لم يتدخل فيه أي شخص آخر. لقد ابتعدا عن بعضهما خلال العامين الماضيين لكنهما ما زالا صديقين".

وأضاف أنهما "اتفقا على الانفصال وهما الآن في عملية إنهاء إجراءات الطلاق".

وتابع المتحدث "سيواصلان رعاية طفليهما وسيظلان صديقين. تدعو الأسرة الجميع للحفاظ على خصوصيتها في الوقت الراهن ولن تقدم أي معلومات إضافية".

وكان الزوجان البارزان تزوجا في أكتوبر 2001 لكنهما قررا إنهاء علاقتهما وهما "في طور وضع اللمسات الأخيرة على طلاقهما".



وكتبت سارة فاين (54 عاما)، زوجة الوزير البريطاني، وهي صحفية وكاتبة عمود في صحيفتي "ديلي ميل" و"ميل أون صنداي" البريطانيتين، مقالا الأسبوع الماضي شرحت فيه مدى قدرة المناصب على دق إسفين بين الشركاء.



وكتبت عن استقالة وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك، بعد تسريب لقطات له وهو يقبل مستشارة وصديقة قديمة له متزوجة، لافتة إلى أنها ترى أن كبار السياسيين غالبا ما يتغيرون أثناء توليهم المناصب.