ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
دخلت شهادة "كوفيد" التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر حيّز التطبيق، الخميس، تزامنا مع انطلاق موسم عطلات الصيف.
أجبرت طائرة شحن طراز بوينج 737 يستقلها طاقم من شخصين، على القيام بهبوط اضطراري في البحر قبالة هونولولو في ساعة مبكرة الجمعة.
انطلقت فعاليات الدورة الـ24 لـ"مفاجآت صيف دبي 2021"، والتي تتضمن عروضا ترويجية رائعة، وفعاليات ترفيهية مبهجة.
مع عودة السياحة تدريجيا عقب عزلة كورونا التي استمرت لأكثر من 15 شهرا، هناك 4 أشياء عليك معرفتها لن تخبرك إدارة الفندق بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. حادث بوينج 737 وشهادة أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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