موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. حادث بوينج 737 وشهادة أوروبا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

دخلت شهادة "كوفيد" التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر حيّز التطبيق، الخميس، تزامنا مع انطلاق موسم عطلات الصيف.

أجبرت طائرة شحن طراز بوينج 737 يستقلها طاقم من شخصين، على القيام بهبوط اضطراري في البحر قبالة هونولولو في ساعة مبكرة الجمعة.

انطلقت فعاليات الدورة الـ24 لـ"مفاجآت صيف دبي 2021"، والتي تتضمن عروضا ترويجية رائعة، وفعاليات ترفيهية مبهجة.

مع عودة السياحة تدريجيا عقب عزلة كورونا التي استمرت لأكثر من 15 شهرا، هناك 4 أشياء عليك معرفتها لن تخبرك إدارة الفندق بها.