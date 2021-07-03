قتلى وجرحى في هجوم لداعش غربي العراق

أعلنت مصادر أمنية عراقية، فجر السبت، وقوع عدد من القتلى والجرحى، إثر هجوم إرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وأوضح المصدر الأمني أن الاشتباكات قائمة حتى الآن، حيث شن تنظيم "داعش" هجوما على قضاء حديثة غربي البلاد من 4 محاور ولاحق مجموعة مدنيين وأسقط قتلى وجرحى.



وأمس الجمعة، تعرض رتل تابع للتحالف الدولي إلى هجوم بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة في محافظة بابل جنوبي العراق.

وتتصاعد حدة هجمات داعش منذ مطلع العام الماضي، في استهداف المدن والقطعات الأمنية تتركز أغلبها في المناطق الغربية والشمالية التي كان التنظيم سيطر عليها في أحداث يونيو/حزيران 2014.