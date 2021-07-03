الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالتخطيط لاغتياله

اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة وكالة المخابرات المركزيّة (سي آي إيه) والجيش الأمريكي بالتخطيط لاغتياله.

وتسأل مادورو عمّا إذا كان نظيره الأمريكي جو بايدن قد أذن بذلك.



وقال الرئيس الفنزويلي، في تعليق له خلال حفل عسكريّ، على زيارات أجراها مدير وكالة المخابرات المركزيّة وليام بيرنز وقائد القيادة الجنوبية الأميركية (ساوثكوم) الأدميرال كريغ فالر، لكولومبيا والبرازيل، "هل صادق جو بايدن على أوامر دونالد ترامب لقيادة فنزويلا إلى حرب أهلية وقتلنا؟ نعم أم لا؟ أنا أسأل".

وأضاف "ماذا فَعَلا؟ مصادرنا في كولومبيا تؤكّد لنا أنهما أتيا لإعداد خطة تستهدفني وتستهدف قادة سياسيين وعسكريين مهمين، هل سمح الرئيس جو بايدن بالخطة الهادفة إلى اغتيالي واغتيال قادة سياسيين وعسكريين كبار في فنزويلا؟ نعم أم لا؟".

ويندد مادورو بانتظام بوجود خطط لتنفيذ انقلاب أو غزو عسكري أو اغتيال، من دون أن يقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.



وينسب المسؤولية عن ذلك إلى الولايات المتحدة وحلفاء إقليميين لها لم يعترفوا بإعادة انتخابه في 2018.