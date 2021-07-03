"إرهاب الكهرباء" بالعراق.. حلقة جديدة بسلسلة تفجيرات "أبراج الطاقة"

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، عن استهداف جديد لأبراج نقل الطاقة بمحافظتين شمالي البلاد، ما يفاقم "إرهاب الكهرباء".

وذكر إعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه: "في محاولة يائسة من قبل الجماعات الإرهابية لإطفاء المنظومة الكهربائية الشمالية بشكل تام، يستمر مسلسل استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية وبخطة ممنهجة وعدائية".

وتابع البيان "تعرض يوم ليل أمس، الخط الناقل "القيارة- سد الموصل" جهد 400 ك.ف، لعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة، مما تسبب في سقوط البرج المرقم (73) وتوقف الخط عن العمل".

وأضاف "في نفس الليلة، تم استهداف الخط الناقل "شرق الموصل- سد الموصل" جهد 400 ك.ف، إثر تفجير البرج المرقم (28) في منطقة الدرناج، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة".



ومضى قائلا إن "المدير العام خالد غزاي وجه بتشكيل خلية أزمة في جميع محافظات المنطقة الشمالية ضمن مسؤولية الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية وبرئاسته من أجل إعادة اعمار ما دمرته العناصر التخريبية وإعادة الخطوط للخدمة بأسرع وقت وبمساندة القوات الأمنية للحفاظ على منظومة نقل الطاقة الكهربائية للاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة".

وتعرض أمس الجمعة، خطي القيارة - كركوك جهد 400 ك، إلى تفجير خمسة أبراج، ما أسفر عن خروجهم عن العمل.

يأتي ذلك في وقت قطع فيه العشرات من أهالي ناحية الوجيهية في ديالى، السبت، طريقا رئيسيا، احتجاجا على تردي ملف الكهرباء.

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت ،عن تسجيل 15 عملية استهداف لخطوط نقل الكهرباء في محافظة ديالى خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وشهدت ديالى، أمس الجمعة، أربع تظاهرات بمناطق متفرقة، احتجاجاً على تردي أوضاع منظومة الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في عدد من محافظات العراق.

وتعرضت منظومة الطاقة الكهربائية في العراق إلى انهيارات في مناطق متفرقة خلال اليومين الماضيين، بسبب التفجيرات التي استهدفت أبراج النقل فائقة الطاقة وقطع الامدادات الحيوية من إيران، بحسب مسؤولين عراقيين.

وكانت قيادة العمليات المشتركة الأمنية، أعلنت أمس، البدء بالإجراءات والترتيبات للحد من استهداف أبراج الطاقة، باستخدام الطائرات المسيرة ومروحيات الجيش والقوة الجوية.



وسجل العراق خلال نحو شهر، ما يقرب من 34 تفجيراً لأبراج نقل الطاقة الواقعة ضمن المناطق الشمالية من البلاد. وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الطاقة بحسب وثائق رسمية من قبل وزارة الكهرباء، نحو 18 ألف ميجاوات، فيما تبلغ احتياجات البلاد أكثر من 28 ألف ميجاوات.