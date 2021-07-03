بالفيديو.. محمد بن زايد يلتقط بهاتفه صورة بافتتاح "3 يوليو"

لحظة تاريخية بافتتاح "3 يوليو" بمصر يوثقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بهاتفه.

وفي مقطع فيديو، رصدت "دوت الخليج الإخبارية" الشيخ محمد بن زايد، الذي كان على رأس المشاركين بافتتاح القاعدة، وهو يرفع هاتفه ليلتقط صورة لاستعراض الطائرات، في مشهد يترجم العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين.



لقطة يرى متفاعلون عبر مواقع التواصل، أنها تختزل المسافات بين البلدين، وتمنح انطباعا بأن الحدث يشكل علامة فارقة بتاريخ البلدين الذين يتقاسمان هموم المنطقة وجهود إحلال السلام فيها.

وفي وقت سابق السبت، وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى مقر قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط لبدء مراسم افتتاحها.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه السيسي وجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها بلادهم في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية.



وتمنى لمصر الشقيقة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي.

والقاعدة العسكرية التي افتتحها السيسي تقع على الساحل الشمالي الغربي لمصر قرب الحدود الليبية، وتعتبر أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.

وتعد أيضا من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة "جرجوب" في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع حدود دولة ليبيا.

ويأتي بناء هذه القواعد في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.