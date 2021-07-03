بعد 6 أشهر من التوتر.. الصومال يعيد فتح سفارته في كينيا

أعادت الحكومة الصومالية، السبت، فتح سفارتها في العاصمة الكينية نيروبي بعد ستة أشهر من الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وحضر حفل إعادة افتتاح السفارة الصومالية في كينيا بعض سفراء دول العالم في كينيا.

وفي تصريحات إعلامية، قال سفير الصومال في كينيا محمود أحمد نور ترسن، إن "العلاقات بين الحكومتين كانت دائما متغيرة وتشهد فترات متوترة، لكنها لم تنقطع كليا".

ولفت السفير ترسن إلى أنه سيتم بدء خدمات السفارة الصومالية في كينيا رسميًا يوم الإثنين، داعيًا المواطنين الصوماليين إلى الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها من السفارة.

وتأتي إعادة فتح السفارة الصومالية عقب تعليق خدمات السفارة للمواطنين الصوماليين في كينيا لمدة ستة أشهر بسبب إغلاقها على خلفية قطع مقديشو علاقاتها مع نيروبي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، وافقت كينيا على طلب الصومال بإعادة فتح بعثتها الدبلوماسية في العاصمة مقديشو، إثر عودة العلاقات.

وحينها، قالت وزارة الخارجية الكينية، في بيان: "سنشرع في إعادة فتح سفارتنا بمقديشو في أقرب وقت ممكن".

ودعت كينيا في البيان سفير الصومال محمد أحمد نور طرسان للعودة إلى العاصمة نيروبي واستئناف مهامه.

وأعلن الصومال عودة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا مطلع مايو/أيار الماضي بعد وساطة بين البلدين.

