مقتل 5 إرهابيين في مواجهة مع الأمن الروسي شمال القوقاز

قتلت قوات الأمن الروسية 5 مسلحين في إحدى عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقاز.
ونقلت وكالة أنباء أنترفاكس عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب السبت، إنه تم القضاء على 5 مسلحين في تبادل لإطلاق النار.
وأشارت إلى أنه تم القيام بالعملية بالقرب من نالتشيك عاصمة جمهورية كاباردينو-بالكاريا الروسية، فيما قالت اللجنة إنه لم يصب مدنيون أو قوات أمن.
وكشفت التقارير أن 5 مسلحين كانوا يخططون لهجوم إرهابي وكانوا يختبؤون في ضاحية نالتشيك.
وقالت اللجنة: "تم أمرهم بتسليم أسلحتهم والاستسلام للسلطات. وردا على ذلك، فتح قطاع الطرق النار على أفراد وكالة الأمن".
وتشهد شمال القوقاز، عمليات متكررة تستهدف الإرهابيين، ودائما ما كان تحدث هجمات خطيرة في شمال القوقاز يسقط فيها أشخاص بين قتيل وجريح.
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