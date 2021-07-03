الإرياني: الحوثي يستخدم موانئ الحديدة لإطلاق القوارب المفخخة

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، جماعة الحوثي باستخدام موانئ محافظة الحديدة لإطلاق القوارب المفخخة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، إن "إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية".
وأضاف "استخدام مليشيا الحوثي موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استغلال المليشيا اتفاق السويد لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الدولية".
ولفت إلى أن ذلك يتنافى مع نصوص وروح اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي تدمير زورقين مفخخين للحوثيين في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة، فيما اتهمت جماعة الحوثي التحالف بشن غارتين جويتين على المنطقة ذاتها.
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