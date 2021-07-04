السودان: نعمل مع كل الأطراف الإثيوبية للوصول إلى توافق بينها

عبر السودان، الأحد، عن قلقه إزاء ما يدور من أحداث في إثيوبيا، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في العمل مع كل الأطراف للوصول إلى توافق بينها.

جاء ذلك خلال اجتماع عال المستوي ضم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق وآخرين.

وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إن "هذه التطورات قد تؤدي إلى آثار سلبية على الاستقرار الإقليمي، لا سيما دول الجوار".

وأوضحت وزيرة الخارجية في حديث خاص لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن "الاجتماع استعرض ارتباط السودان بمصالح استراتيجية وعلاقات جوار تاريخية وأواصر عميقة مع الجارة إثيوبيا".

وأضافت وزيرة الخارجية أن "مستقبل إثيوبيا يحدده الإثيوبيون، وبحكم علاقات الجوار والمصالح؛ فإن الحكومة السودانية لن تدخر وسعا للعمل مع كل الأطراف للوصول إلى توافق يعزز وحدة إثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيين".

وأشارت إلى أن "بلادها ستعمل بشكل وثيق مع دول الجوار والأسرة الدولية في سبيل تحقيق هذه الغاية".

ولفتت إلى أنه "منذ نشوب الأزمة الإثيوبية ظل السودان يقدم كل التسهيلات للعون الإنساني".

وأكدت أن "السودان سيواصل تقديم كل ما من شأنه الإسهام في حل الأزمة الإنسانية بإثيوبيا".

وتابعت: "تناشد الحكومة السودانية كل الأطراف لوقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين".