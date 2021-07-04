ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، الأحد، الساحل قبالة تشيلي.
وذكر موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن "الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 89 غرب مدينة فالينار".
ولم يصدر على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث اضرار ، كما لم يصدر تحذير بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6 درجات يضرب تشيلي.. ولا تسونامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.