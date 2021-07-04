سيؤول تواجه أكبر انخفاض للسكان منذ 5 سنوات.. ما السر؟

أظهرت بيانات صادرة عن حكومة كوريا الجنوبية، الأحد، أن سيؤول عانت من أكبر انخفاض في عدد السكان منذ 5 سنوات.
وأرجعت البيانات السبب وراء انخاض عدد السكان إلى ارتفاع أسعار المساكن إلى وهو ما سيزيد من وتيرة خروج الناس من عاصمة البلاد.
وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فإنه وفقًا للأرقام التي جمعتها وزارة الداخلية والسلامة وقدمت إلى ممثل حزب "سلطة الشعب" المحافظ تاي يونج هو، فإن عدد سكان سول يزيد قليلاً عن 9.56 مليون نسمة في يونيو/ حزيران.
ومقارنة بالعام الماضي، يمثل ذلك انخفاضا بمقدار 154856 نسمة ، أو 1.59%، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 5 سنوات.
وكان عدد سكان سول 9.99 مليون شخص في حزيران/يونيو 2016 ، وكان العدد في انخفاض مستمر منذ ذلك الحين.
ولا تضع بيانات التعداد المقيمين الأجانب في حساباتها.
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