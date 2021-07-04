تحطم طائرة عسكرية فلبينية على متنها 85 شخصًا

تحطمت طائرة عسكرية تقل 85 شخصا على الأقل تحطمت في جنوب الفلبين، الأحد، فيما أكد مسؤولون مصرع 17 شخصا.
أكد قائد الجيش الفلبيني، الجنرال سيريليتو سوبيجانا، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه "تم حتى الآن إنقاذ 40 شخصا من حطام الطائرة المحترق".
وأشار إلى أن "الطائرة من طراز (سي -130)، وتحطمت أثناء محاولتها الهبوط في جزيرة جولو في إقليم سولو".
وأضاف أن "فرق الاغاثة تعمل في الموقع حاليا ونأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص".
وكانت آخر حادث سقوط طائرة في الفلبين كانت لمروحية من طراز "بلاك هوك" خلال مهمة تدريب ليلي شمال العاصمة الفلبينية مانيلا، وقُتل 6 أشخاص كانوا على متنها، في 24 يونيو/حزيران الماضي.
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