باقة سماعات جديدة لعشاق بلاي ستيشن 5 و إكس بوكس

أطلقت شركة لوجيتك سماعة الرأس G335 الجديدة لعشاق الألعاب خاصة بلاي ستيشن 5 و إكس بوكس، وتتوفر باللون الأبيض والأسود والأخضر الفاتح.
وأوضحت لوجيتك السويسرية أن سماعة الرأس G335 الجديدة تشتمل على شريط رأس قابل للتمديد، مما يتيح مستوى أعلى من الراحة أثناء الارتداء، كما تأتي وسادات الأذن بتصميم مستطيل مع كسوة قماشية، وبسعر يبلغ 70 يورو.
كما اعتمدت لوجيتك على اللدائن البلاستيكية لتصنيع أغلب أجزاء سماعة الرأس الجديدة، وهو ما ساعد على خفض التكلفة والوزن أيضا، الذي لا يتعدى 240 جراما.
كما يمكن طي الميكروفون في حالة عدم استعماله، وقد تخلت لوجيتك في سماعة الرأس الجديدة عن إضاءة RGB ومنفذ USB-C وتقنية البلوتوث والبطارية.
ويتم توصيل سماعة الرأس الجديدة بأجهزة التشغيل عن طريق كابل 3.5 ملم، وبالتالي تتوافق سماعة الرأس الجديدة من لوجيتك مع معظم الحواسيب وأجهزة اللاب توب وأجهزة الألعاب نينتندو Switch ومايكروسوفت إكس بوكس Series X وسوني بلاي ستيشن 5.
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