ديل تطلق كاميرا الويب UltraSharp 4K.. عين الذكاء الاصطناعي مختلفة

أعلنت ديل عن إطلاق كاميرا الويب UltraSharp 4K الجديدة بسعر يبلغ 200 دولار أمريكي.

وأوضحت ديل الأمريكية أن كاميرا الويب الجديدة تمتاز بجودة صورة فائقة مع دعم العديد من الوظائف المهمة مثل وظيفة ويندوز Hello وغطاء مغناطيسي والذكاء الاصطناعي.



وتعتمد كاميرا الويب الجديدة على مستشعر سوني STARVIS CMOS بدقة 8.3 ميجابيكسل، والذي يتيح إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 4K وبسرعة 24 أو 30 صورة في الثانية، ويمكن للمستخدم ضبط نطاق الرؤية على 65 درجة أو 78 درجة أو 90 درجة.

وتعمل كاميرا الويب الجديدة من ديل بزووم رقمي 5x مع دعم وظيفة الذكاء الاصطناعي، بحيث يظل المستخدم ظاهرا في مقطع الصورة. وتساعد وظيفة Digital Overlap HDR على عرض نطاق ديناميكي مرتفع للغاية مع الحد من تشويش الصورة ورفع جودة تسجيل الفيديو حتى في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

ومن ضمن المزايا الأخرى في كاميرا الويب الجديدة مستشعر الأشعة تحت الحمراء، والذي يمكن استعماله لتسجيل الدخول في الحواسيب عن طريق وظيفة التعرف على الوجه ويندوز Hello، وفي حالة استعمال حواسيب ديل فإن مستشعر الاقتراب يقوم بقفل الجهاز تلقائيا بمجرد ابتعاد المستخدم عنه، ويتم إلغاء القفل مرة أخرى عند عودة المستخدم والجلوس أمام الحاسوب.

وأشارت ديل إلى أنه يتم تركيب كاميرا الويب الجديدة مغناطيسيا أو يتم تثبيتها في حامل الشاشة أو على حامل ثلاثي، ويتم توصيل كاميرا الويب بالحواسيب عن طريق كابل USB-C.