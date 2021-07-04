أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق شاشتها 498P9Z الجديدة لعشاق الألعاب.
وأوضحت فيليبس الهولندية أن الشاشة المنحنية الجديدة قياس 49 بوصة تمتاز بمعدل تنشيط صورة 165 هرتز وتعمل بدقة وضوح DQHD وتدعم معيار DisplayHDR-400.
وتروج شركة فيليبس لشاشة 498P9Z الجديدة من خلال تجهيزها بلوحة VA قياس 48.8 بوصة وتعمل بدقة وضوح 5120 x 1440 بيكسل ونسبة باعية 32:9 ويبلغ نصف قطر الانحناء 1800R.
وتهدف الشركة الهولندية إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب من خلال معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز وزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي 4 مللي ثانية مع دعم تقنية Adaptive Sync.
وتصل درجة السطوع بشاشة فيليبس الجديدة إلى 550 قنديلة/م2 مع عمق ألوان 8 بت وتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 122% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 91% ونطاق الألوان AdobeRGB بنسبة 89%، بالإضافة إلى وظيفة ترشيح الضوء الأزرق وتوافر إضاءة خلفية خالية من الوميض للحفاظ على دوت الخليج.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة فيليبس المنحنية على اثنين من السماعات الداخلية بقدرة 5 واط ومفتاح KVM، بالإضافة إلى العديد من منافذ التوصيل مثل ثلاثة منافذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومحور USB ومنفذ لسماعة الرأس.
ولم تفصح شركة فيليبس عن موعد طرح شاشة الألعاب 498P9Z المنحنية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث شاشات فيليبس لعشاق الألعاب.. 498P9Z الخارقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.