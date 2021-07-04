أحدث شاشات فيليبس لعشاق الألعاب.. 498P9Z الخارقة

أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق شاشتها 498P9Z الجديدة لعشاق الألعاب.

وأوضحت فيليبس الهولندية أن الشاشة المنحنية الجديدة قياس 49 بوصة تمتاز بمعدل تنشيط صورة 165 هرتز وتعمل بدقة وضوح DQHD وتدعم معيار DisplayHDR-400.



وتروج شركة فيليبس لشاشة 498P9Z الجديدة من خلال تجهيزها بلوحة VA قياس 48.8 بوصة وتعمل بدقة وضوح 5120 x 1440 بيكسل ونسبة باعية 32:9 ويبلغ نصف قطر الانحناء 1800R.

وتهدف الشركة الهولندية إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب من خلال معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز وزمن استجابة من الرمادي إلى الرمادي 4 مللي ثانية مع دعم تقنية Adaptive Sync.

وتصل درجة السطوع بشاشة فيليبس الجديدة إلى 550 قنديلة/م2 مع عمق ألوان 8 بت وتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 122% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 91% ونطاق الألوان AdobeRGB بنسبة 89%، بالإضافة إلى وظيفة ترشيح الضوء الأزرق وتوافر إضاءة خلفية خالية من الوميض للحفاظ على دوت الخليج.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة فيليبس المنحنية على اثنين من السماعات الداخلية بقدرة 5 واط ومفتاح KVM، بالإضافة إلى العديد من منافذ التوصيل مثل ثلاثة منافذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومحور USB ومنفذ لسماعة الرأس.

ولم تفصح شركة فيليبس عن موعد طرح شاشة الألعاب 498P9Z المنحنية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة.