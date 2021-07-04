"البطاقة الإلكترونية".. آلية جديدة للتصويت بانتخابات العراق

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، الأحد، آليات وضوابط جديدة مرتبطة بعملية التصويت في الانتخابات المقبلة.
ووضعت المفوضية آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية (قصيرة الأمد) لضمان دقة التصويت في الانتخابات المزمع إجراؤها في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم سحبها بمجرد انتهاء الاقتراع.
وبحسب وسائل إعلام محلية، خصصت المفوضية مجموعة من الضوابط للأحزاب الراغبة في تغيير اسمها من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وشكّلت المفوضية لجنة مركزية لمتابعة استعدادات المكاتب الانتخابية في المحافظات العراقية كافة لإجراء الاقتراع، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية في المكاتب الانتخابية لتهيئة المستلزمات المطلوبة.
وكانت مفوضية الانتخابات بالعراق قد وضعت في وقت سابق شروطًا وضوابط تنظم آلية الحملات الانتخابية للمرشحين استنادًا إلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، مع تشكيل فرق لرصد المخالفات الخاصة بهذه الحملات وأماكن ممارسة الدعاية.
وتم تحديد 8273 مركزا انتخابيا لاستقبال الناخبين في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، طالب العراق الاتحاد الأوروبي بدعم جهوده المختلفة في الحرب ضد الإرهاب وأيضاً مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.
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