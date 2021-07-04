أسعار الأضاحي في مصر 2021.. ارتفاع طفيف بفعل الأعلاف

شهدت أسعار الأضاحي في مصر 2021، ارتفاعا طفيفا قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، بفعل زيادة أسعار الأعلاف.

كشفت وزارة الزراعة المصرية عن أسعار الأضاحي في السوق، حيث يبلغ سعر العجل الجاموسي 52 جنيها للكيلوجرام القائم، أي قبل الذبح.



وسجل الكيلوجرام القائم 58 جنيها للعجول البقرية، بينما يصل سعر كيلو الخروف القائم إلى 60 جنيها.

ويقول حسين عبدالرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، إن الأسعار سجلت زيادة محدودة خلال عام 2021 عن العام السابق، وهذه الزيادة ظهرت هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى.

وأرجع أبو صدام ذلك إلى ارتفاع معدل الطلب هذه الأيام، وزيادة أسعار الأعلاف.

واستعرض نقيب الفلاحين أسعار الأضاحي السائدة في السوق، إذ سجل كيلو اللحم البقري القائم 60 جنيها، مقارنة بـ50 إلى 55 جنيها قبل أسابيع.

وأشار إلى أن لحم الجاموس تحرك بمعدل طفيف من 45 إلى 55 جنيها حتى 50 إلى 55 جنيها، في حين بلغ سعر الكيلوجرام من الخروف والماعز 60 إلى 66 جنيها.

وقدم أبو صدام حزمة من التوصيات للمستهلكين عند شراء الأضاحي، إذ يفضل شراء عجل يتراوح وزنه من 350 إلى 400 كيلوجرام بسعر يبدأ من 22 ألفا حتى 24 ألف جنيه.

أما الخروف المناسب، يتحرك وزنه من 50 حتى 100 كيلوجرام، بسعر يتراوح بين 4 آلاف لـ6 آلاف جنيه، بحسب نقيب الفلاحين.

كما أوصى المستهلكين بشراء الأضاحي من المزارع والأسواق الكبيرة لضمان جودة الأضحية وإمكانية الشراء بسعر أفضل، نظرا لقلة عدد الحلقات الوسيطة مما يقلل هامش الربح المستهدف من جانب التجار.

وتحل وقفة عرفات في التاسع عشر من يوليو/تموز الجاري، على أن تبدأ أول أيام العيد في 20 حتى 23 من الشهر ذاته.