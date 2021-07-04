وفاة جاك داونينج.. "الجاسوس المثالي"

توفي جاك داونينج، ضابط الاستخبارات الأمريكي الشهير الذي قام بإدارة وتجنيد عملاء في بكين وموسكو خلال سنوات الحرب الباردة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، أن داونينج كان عميلا ميدانيا بارزا، يتحدث الصينية والروسية بطلاقة، وكان يجيد قراءة الشعر الصيني بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة للهرب من المخابرات السوفيتية.



وتقول عنه جونا مينديز، رئيسة قسم التنكر السابقة في وكالة المخابرات المركزية: "لقد كان النسخة المثالية لما ينبغي أن يكون عليه الجاسوس".

ووفقا للصحيفة، تقاعد داونينج عام 1995، في سن السادسة والخمسين للعمل كنائب مدير العمليات، للإشراف على عمليات التجسس في جميع أنحاء العالم.

وبعد عامين من التقاعد، كان لدى داونينج "شكوكا كبيرة حول العودة"، كما قال لاحقًا لصحيفة نيويورك تايمز. لكنه كان لديه ارتباط عميق بسفن التجسس والوكالة التي أمضى فيها ما يقرب من ثلاثة عقود في العمل متخفيًا، بما في ذلك جولات كرئيس محطة في العاصمتين الشيوعيتين موسكو وبكين.

وأيد داونينج نهج العودة إلى أساسيات التجسس أثناء محاولته تسخير التقنيات الجديدة لتطوير قدرات جمع المعلومات الاستخبارية. وتمكن خلال فترة ولايته من خفض الاستقالات في صفوف الوكالة بنسبة 50 في المائة على الأقل.

وكون داونينج صداقة وثيقة مع النائب بورتر جوس (جمهوري من فلوريدا)، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية والذي ترأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب وعينه الرئيس جورج دبليو بوش فيما بعد مديرًا لوكالة المخابرات المركزية.

ودعم جوس الزيادات الرئيسية في الميزانية، مما مكن الوكالة من توظيف عدد من الضباط الجدد وتوسيع نطاق انتشارها العالمي.

وقال جوس: "في عهد جاك، وجد ضباط وزارة الخارجية طرقًا لاختراق الخلايا الإرهابية، والدخول إلى غرف مجلس الوزراء في الدول المارقة، واكتشاف وتعطيل حركة المخدرات.. حيث تحول الشعور بالضيق والمخاطرة إلى شعورًا بالثقة".

ولد جاك جريجوري داونينج في هونولولو في 21 أكتوبر / تشرين الأول 1940. ونجا والده الضابط البحري من الهجوم الياباني على بيرل هاربور لكنه قُتل في معركة غوادالكانال. ونشأ داونينج في منزل أجداده في دالاس.

ودرس داونينج اللغة الصينية والتاريخ في جامعة هارفارد. وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير وتم تجنيده من قبل وكالة المخابرات المركزية، لكنه فشل في تجاوز الفحص الطبي لأنه كان مريضًا، وفقًا لابنته. انضم إلى سلاح مشاة البحرية، وترقى إلى رتبة نقيب وتم تسريحه عام 1967. وفي اليوم التالي، انضم إلى وكالة المخابرات المركزية.

وفي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، دخل أيضًا في شراكة مع توني مينديز، رئيس المخابرات المركزية الذي اشتهر بتهريب ستة رهائن أمريكيين من إيران، لتطوير ما يعادل دورة الدراسات العليا في مجال التجسس.

وقالت جونا مينديز ، أرملة توني: "لقد توصلوا إلى بعض الخدع والأوهام الجديدة".

وقام داونينج ومينديز بتعليم الضباط كيفية تجنب الاكتشاف في مدن مثل هافانا وبكين، لكنهم اضطروا إلى تطوير أساليب جديدة بعد أن فر أحد خريجي الدورة؛ إدوارد لي هوارد، إلى موسكو في عام 1985.

وحصل داونينج على ميدالية المخابرات الأمريكية المتميزة وجائزة تريل بليزر.

وعاد من التقاعد عام 1997 لتنشيط الفرع السري للوكالة، وتوفي في 27 يونيو في منزله في بورتلاند عن عمر يناهز 80 عاما، إثر إصابته بسرطان القولون.