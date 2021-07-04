زعيم المافيا التركية يواصل كشف فضائح وزير داخلية أردوغان

واصل زعيم المافيا التركية، سادات بكر، كشف فضائح وزير الداخلية، سليمان صويلو، حيث زعم تورطه في "أعمال منافية للآداب".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها بكر، السبت، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتابعتها "دوت الخليج الإخبارية".



وقال زعيم المافيا إن "شريكين سريين لوزير الداخلية، يستغلان الفتيات الفقيرات بتركيا في أعمال منافية للأخلاق، مقابل الدراسة بجامعاتهما الخاصة.

وأضاف بكر قائلا إن "الشقيقين، يوكسل أوزيورط، وأورهان أوزيورط، شريكي سليمان، يقدمان منحًا دراسية للفتيات الفقيرات في جامعاتهما الخاصة، مقابل تنظيم مواعيد غرامية لهم ولدوائرهم القريبة معهن".

وتابع: "لا تحاولوا أن تنكروا، فأسماء هؤلاء الفتيات، والسيارات التي اشتريتموها لهن، ولوحات أرقام السيارات وعناوين المنازل التي اشتريتموها لمن أصبحن عشيقات لكم، كلها مسجلة. في رأيي كل هؤلاء الفتيات أناس طيبون. ولكن للأسف وقعوا في أيدي أشخاص غير أمناء مثلكم".

وأردف موجهًا كلامه للأتراك "كما أقول لكم، لا تثبطوا من عزيمتكم، سوف تؤسسون دولة جديدة، بفضل ما وضحته لكم. ستتخلصون من الجميع وعلى رأسهم أنا".

وأضاف مخاطبًا صويلو وشركائه: "لم يكن كافيًا أنكم دنستم شرف الدولة. بل دنستم شرف الفتيات أيضًا، وأضعفتم إيمان الناس بالمقدسات، ماذا فعلتم بنا؟ أنا وإخوتي لا نسامح في حقوقنا".

وشدد بكر على مواصلة كشف فضائح وزير الداخلية قائلا "أقسم أنني سأقودك إلى الجنون، لكنني أعدك بأنني سأعالجك، لقد عقدنا عقدًا معك، وكلامي شرف".

وأردف "سأفضحك أمام العالم، وسأنشئ مصنعًا جديدًا لإنتاج الأدوية حتى تتلقى العلاج. سأجد المال مجددًا وسأستمتع بوقتي وأنت في مستشفى المجانين".

وقبل كشفه عن هذه الفضائح كان بكر قد نشر تغريدة على "تويتر" أخبر فيها بنيته كشف معلومات جديدة بشأن صويلو.

وقال سادات في تغريدته "إخوتي الأعزاء، سأشارككم في المساء كيف كان يجمع صويلو المخادع الأموال".

وتابع "ستتعلمون كيف يتحول الأشخاص الذين يقولون إنهم يهتمون بالقيم المعنوية إلى مخلوقات ليس لديها أي أحكام ذات قيمة، وذلك بمساعدة المال والقوة".

وأردف: "الحياة حقًا غريبة جدًا، ولكن كما أقول دائمًا لكم، لا تدعوا أي شخص يسرق أحلامكم وآمالكم".

وعقب حملة أمنية استهدفت رجاله في أبريل/نيسان الماضي، كشف زعيم المافيا بكر، في سلسلة فيديوهات عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وتغريدات على "تويتر"، عن تورط مسؤولين حاليين وسابقين في جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها تجارة السلاح والمخدرات والاغتيال.