زوما يتهم القضاة بالانتماء لحقبة "الفصل العنصري"

علق رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما على الحكم بحقه بالسجن لمدة 15 شهرا بسبب تهربه من تحقيق عن الفساد بالقول إنها صدمة للقانون.

جاء ذلك في كلمة لزوما أمام أنصاره عند منزله ببلدة نكاندلا الواقعة في ريف إقليم كوازولو ناتال، حيث تجمع المئات منم بعضهم مسلح، لمنع اعتقاله.



ووصف زوما، الأحد، القضاة الذين حكموا عليه الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 15 شهرا بسبب تهربه من تحقيق عن الفساد، بأنهم "حكام نظام الفصل العنصري من الأقلية البيضاء الذين حاربهم ذات يوم."

وقال زوما : "معاقبتي بالسجن دون محاكمة يجب أن تصيب بالصدمة كل من يؤمن بالحرية وسيادة القانون"، مضيفا "جنوب أفريقيا تتراجع بسرعة إلى حكم الفصل العنصري".

واعتصم المئات من أنصار الرئيس الجنوب أفريقي السابق أمام منزله، متعهدين بجعل البلاد غير قابلة للحكم في حال تم إدخاله السجن.

وحددت المحكمة الدستورية، الأحد، مهلة نهائية لزوما لتسليم نفسه، لكن بعد رفضه الإدلاء بشهادته في محاكمة فساد لم يُظهر الرئيس السابق أي إشارة إلى نيته تنفيذ الحكم.

وصدر حكم تاريخي بالسجن ضدمدة 15 شهرا بتهمة إزدراء المحكمة بحق زوما، فيما وافقت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا على النظر في الطعن الذي تقدم به لإلغاء الحكم.

وعسكر أنصار زوما في استعراض للقوة، منذ أسابيع وهم يرتدون ملابس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي خارج منزل زعيمهم في مزرعته في نكاندلا في مقاطعة كوا زولو ناتال.

وتعهد المتظاهرون منع زوما من دخول السجن، مطالبين الرئيس سيريل رامافوزا بالتنحي.

وتمركزت الشرطة التي أعطيت أوامر باعتقال زوما إذا لزم الأمر في أنحاء المقاطعة الأحد في محاولة للسيطرة على الحشود المتقاطرة إلى نكاندلا.

وذكرت مؤسسة جاكوب زوما إنه سيتحدث أمام وسائل الإعلام الأحد.

وفي حال لم يسلم الرئيس السابق البالغ 79 عاما نفسه بحلول الأحد، فسيتم منح الشرطة مهلة ثلاثة أيام إضافية للقبض عليه.