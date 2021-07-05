برلين وباريس وبكين.. 7 ملفات بقمة ثلاثية

عقدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني، شي جين بينج، قمة ثلاثية عبر تقنية الفيديو.

وقال بيان للمستشارية الألمانية، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن "المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون تحدثا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر عبر الفيديو".

وتابع البيان: "تبادلت المستشارة ميركل والرئيسان الفرنسي والصيني وجهات النظر بشكل خاص حول وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".

وأضاف: "كما تحدث القادة الثلاثة عن التجارة الدولية وحماية المناخ والتنوع البيولوجي".

وخلال القمة، دعت ميركل وماكرون إلى إجراء مزيد من التعديلات على أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قصيرة الأجل ولتبني جهود مشتركة إضافية لحماية التنوع البيولوجي في المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المقرر في كونمينغ الصينية في أكتوبر تشرين أول المقبل، وفق البيان.

وذكر البيان أيضا أن الحديث بالقمة" "دار حول العمل المشترك لمكافحة جائحة كوفيد 19، وإمدادات اللقاحات العالمية، والقضايا الدولية والإقليمية".