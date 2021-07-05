هزائم حوثية بالبيضاء اليمنية.. وإسقاط مسيرة إيرانية

أعلن الجيش اليمني عن تحقيق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأصدر المركز الإعلام للقوات المسلحة اليمنية بيانا، مساء الإثنين، جاء فيه: إن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، تحقق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي".



وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، وتدمير أربعة أطقم وإسقاط طائرة إيرانية مسيرة".

وتابع، أن "قوات الجيش مستمرة في دحر المليشيات الحوثية من آخر قرى مديرية الصومعة المحاذية لمركز مدينة البيضاء، بعد تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في المديرية خلال معارك اليومين الماضيين أبرزها: الجماجم والشاردة وزنقل وجبل الأريلات وقرية المضاحي وآل دومان".

وأصبح تحرير مدينة البيضاء عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه هدفا للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بعد تحرير مديرية الزاهر.

قال عامر الحميقاني متحدث مقاومة آل حميقان إن قوات المقاومة والجيش دخلت مركز مديرية الزاهر وسيطرت على إدارة أمن المديرية فيما هربت مجاميع الحوثيين بعد تلقيهم ضربات موجعة.

‏‎وأضاف على حسابه في "تويتر" أنه تم تجاوز مركز مديرية الزاهر وتحرير منطقة الخلوة ومنطقة الروضة بعد مركز الزاهر باتجاه البيضاء، والانطلاق باتجاه العاصمة.

ووصف لحظات الفرح التي يعيشها أبناء المديرية وهم يعودون إلى بيوتهم قائلا إنها "فرحه لا توصف، تعانق الأهل والأحباب داخل منطقة الروضة بعد مركز مديرية الزاهر آل حميقان بعد غياب وانقطاع سبع سنوات".