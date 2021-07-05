"طيران الإمارات" تعتمد وسيلة دفع جديدة.. الأولى عالميا

طرحت"طيران الإمارات"، وسيلة دفع جديدة قائمة على الحساب لشراء تذاكر الطيران، لتكون أول ناقلة في العالم تطرح هذا الحل الجديد للعملاء.

والحل الجديد "إيميريتس باي" (Emirates Pay) متاح الآن لعملاء "طيران الإمارات"، في ألمانيا، والمملكة المتحدة، الذين يشترون التذاكر عبر الموقع emirates.com.

وتعد طيران الإمارات أول ناقلة جوية على مستوى العالم تطلق هذا الأسلوب البديل للدفع مدعوما بحل موثوق، تم تطويره مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" بالشراكة مع "دويتشه" بنك.

وأعرب مايكل دورسام المسؤول المالي في "طيران الإمارات"، عن سعادته بأن تكون "طيران الإمارات"، أول ناقلة جوية تطرح هذا الحل الجديد للعملاء، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال:" نسعى دائماً إلى تقديم أفضل التجارب، والخيارات، والراحة للعملاء في كل مراحل السفر، ويستفيد من هذه الخدمة السهلة والآمنة العملاء الذين لا يستخدمون بطاقة ائتمانية والأشخاص الذين يقومون بالدفع المباشر لمشترياتهم الأخرى ونحن نبحث دائما عن أحدث الابتكارات في مجال حلول الشراء لتقديم خيارات أكثر أمانا لعملائنا في الأسواق المختلفة".

من جانبه قال كريستوف هوفمان الرئيس العالمي لحلول الشركات والدفع في "دويتشه" بنك، إن طيران الإمارات التي رسخت مكانتها دوليا كإحدى أفضل الناقلات الجوية في العالم هي الأولى التي طرحت حل الدفع الجديد لعملائها " الإمارات بيي" .

وتابع: وهو حل إيجابي يعكس التعافي من "كوفيد-19 " كما يؤكد سعي طيران الإمارات الدائم إلى تحسين تجربة العميل من ناحية الدفع للسفر بعد الجائحة.