الكويت: أمير البلاد خضع لفحوصات طبية تكللت بالنجاح

أعلن الديوان الأميري الكويتي، الإثنين، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خضع لفحوصات طبية تكللت بالنجاح.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قال بيان من الديوان الأميري إن نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أمير البلاد أطلعه فيه على سير الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها والتي تكللت بالنجاح وعلى مواصلته استكمال هذه الفحوصات.
وحمل أمير الكويت، وفقا للبيان، رسالة لولي العهد بأن يطمأن الشعب الكويتي والجميع على صحته، فيما أعرب الأخير عن أمنيته لأمير الكويت بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها البلاد.
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